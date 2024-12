Ufficiale: Fc Matera, arriva un giovane difensore centrale

Nemmeno la vigilia di Natale frena il mercato dei biancoazzurri. Infatti, in mattinata è arrivato l’annuncio dell’arrivo del giovane difensore centrale Christian Mancino che in questo modo va a completare il pacchetto arretrato.

Si tratta di un classe 2006 che in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Saluzzo, sempre in Serie D. Dopo esser cresciuto nel Chieri, Mancino, si è formato nell’Under 19 del Monopoli per poi passare al Saluzzo, accumulando così le prime esperienze nel campionato di Serie D.

Si tratta un giovane di grande prospettiva che intende fornire un contributo all’ambiente biancoazzurro. Mancino, infatti, nel pacchetto arretrato può giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Nasce come centrale, ma può giocare anche a destra.

