Fc Matera, una perdita importante per il centrocampo biancoazzurro

Stagione finita per il centrocampista Andrei Tanasa. Il mediano rumeno, nella giornata di ieri si è sottoposto all’intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato e del menisco dopo l’infortunio patito in quel di Angri, circa due settimane fa.

Una perdita non da poco per la squadra di Torrisi, considerato l’impatto del centrocampista ex Rimini in mezzo al campo per la squadra biancoazzurra. Intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri presso la clinica Mater Dei General Hospital di Roma dal dottor Edoardo Viglietta che ha eseguito alla perfezione l’intervento al giocatore.

Ovviamente, in questi casi i tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi. Dunque, per Tanasa la stagione può davvero considerarsi chiusa solamente dopo due presenze contro Virtus Francavilla ed Angri, in cui ha comunque lasciato il segno, dimostrando le proprie qualità.

