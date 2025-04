Martina, Pizzulli: “Siamo sereni, vogliamo tornare al successo”

Dopo la sconfitta con il Nardò, il Martina vuole ripartire per finire al meglio la regular season in vista dei playoff. Contro l’Ugento, dunque, gli itriani cercheranno di riscattare il passo falso della scorsa settimana, come dichiarato dal tecnico Massimo Pizzulli nella conferenza stampa di presentazione del prossimo match: “C’è molta rabbia. Abbiamo rivisto la partita e gli errori commessi, quando sbagli l’approccio e ti ritrovi sotto di due gol contro una squadra importante fai fatica. La squadra ha cercato in tutti i modi di recuperare la partita. Fisiologicamente ci può anche stare questo momento, considerate anche le assenze ma non è un alibi. Abbiamo cercato di recuperare mentalmente, abbiamo compiuto una grande rimonta che non si può dimenticare. Queste gare ci servono per capire alcuni meccanismi e valutare tutta la rosa. Siamo sereni, è un momento in cui dobbiamo cercare di essere ancora più uniti. Siamo reduci da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, dobbiamo rimetterci in riga e trovare nuove energie per arrivare al meglio ai playoff”.

Obiettivo secondo posto: “Sappiamo di aver bisogno di fare quanti più punti possibili per avere una media importante. Solo chi vincerà i playoff, però, potrà aspirare al ripescaggio. Dobbiamo concentrarci sugli uomini a disposizione e sulle partite rimanenti. Domenica affronteremo una squadra che sta costruendo la salvezza in casa, mentre noi siamo tra le squadre con più punti in trasferta. Sarà una gara molto tirata, abbiamo perso un po’ di incisività. Siamo ambiziosi, non ci accontentiamo della salvezza e lo abbiamo dimostrato. I ragazzi meritano i punti ottenuti, possiamo fare ancora punti importanti e il nostro attuale obiettivo è avvicinare la Nocerina. Troveremo un Ugento arrabbiato”.

Ugento: “L’Ugento ha perso con il Casarano dove avrebbero meritato qualcosa in più, mentre con il Brindisi è stata una gara equilibrata. I salentini sono una squadra viva e con giocatori come Sanchez, tra i più incisivi del campionato. Vogliono giocare a calcio, non buttano mai la palla e cercando sempre il fraseggio. Sicuramente concede qualcosa, noi siamo arrabbiati perché non siamo abituati a perdere. Vogliamo difendere i nostri numeri”.

I precedenti: “Abbiamo affrontato l’Ugento due volte in Eccellenza ma nel calcio il risultato è una variabile impazzita. Cercheremo in tutti i modi la vittoria”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author