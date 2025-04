Brindisi, ennesimo furto al Perrino: Fials, “Ospedale insicuro”

BRINDISI – Ancora un furto all’interno del parcheggio dell’ospedale “Perrino” e la Fials torna a denunciare una situazione ormai insostenibile. L’ultimo episodio, che ha visto una lavoratrice derubata durante il turno, è per il sindacato “l’ennesima conferma di uno stato di abbandono e insicurezza che grava da troppo tempo su operatori e cittadini”.

“La situazione è grave e non più tollerabile – scrive la Fials in una nota -. Da anni segnaliamo evidenti criticità. Le telecamere non assicurano un controllo efficace, la vigilanza è carente e le richieste di intervento cadono nel vuoto. Non è accettabile che all’interno di un presidio ospedaliero si possa rischiare di subire furti durante il lavoro o una semplice visita”.

Il sindacato pone l’accento anche sulla carenza di posti auto: “A fronte di oltre 2.400 dipendenti e centinaia di utenti giornalieri, i circa 700 parcheggi disponibili risultano assolutamente insufficienti, creando confusione e disagi quotidiani. Chiediamo che venga istituita un’area riservata esclusivamente ai lavoratori, con accesso regolato tramite badge aziendale. È una misura di buon senso che garantirebbe maggiore sicurezza e dignità a chi ogni giorno presta servizio nella struttura”, conclude la Fials.

