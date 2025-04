Gravina, ad Andria per cercare la prima vittoria in trasferta del 2025

Per il Gravina di mister Valeriano Loseto, la prossima trasferta sul campo dell’Andria rappresenta un crocevia fondamentale: servono punti per dare una risposta chiara alla classifica e allontanarsi dalla pericolosa zona calda, quella delle ultime posizioni.

I gialloblù dovranno però superare un ostacolo tutt’altro che semplice: la cronica difficoltà a fare risultato lontano dalle mura amiche. Gran parte dei punti conquistati finora sono infatti arrivati al “Vicino“, confermando quella che è, a tutti gli effetti, la principale fragilità della stagione — le prestazioni in trasferta.

Non è un segreto: per trovare l’ultima vittoria esterna del Gravina bisogna tornare indietro di ben cinque mesi, al 10 novembre 2024, quando i murgiani si imposero per 1-2 sul campo del Manfredonia. Da allora, solo delusioni e qualche pareggio fuori casa.

Serve un’inversione di rotta, e serve subito. La trasferta di Andria potrebbe rappresentare l’occasione giusta per cambiare marcia e rimettere in carreggiata una stagione fin qui troppo altalenante. L’obiettivo è chiaro: conquistare una salvezza tranquilla, senza dover lottare fino alle ultime battute di questo campionato.

