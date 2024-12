Calcio F, Molfetta: la sesta vittoria consecutiva vale la vetta

Sesta vittoria consecutiva per le biancorosse, protagoniste di una gara equilibrata e combattuta. Decisivo il successo contro l’Apulia Trani, che permette alla squadra di raggiungere la vetta del campionato regionale.

Il match si sblocca dopo appena otto minuti: Margherita Lombardi, lasciata libera in area, firma il vantaggio. L’Apulia Trani, inizialmente colpita a freddo, prova a reagire ma si scontra con una difesa organizzata, che concede solo tiri dalla distanza. Su uno di questi tentativi, Pappalettera trova il pareggio, fissando il risultato sull’1-1 all’intervallo.

Nella ripresa, le biancorosse alzano il ritmo e trovano il gol del raddoppio al 20° minuto grazie al rigore trasformato da Cimadomo. Da quel momento, la partita si accende: l’Apulia cerca il pareggio, mentre le padrone di casa puntano a chiudere il match. Al triplice fischio, è festa per le biancorosse, che festeggiano un successo fondamentale per il morale e la classifica.

Nel pomeriggio, il Fabrizio Miccoli aggancia le biancorosse al vertice, con entrambe le squadre in testa al campionato. “È una bella sensazione essere in vetta”, commenta Aurora Pellegrini, “ma per rimanerci serve continuare a lavorare e dare il massimo, in allenamento e in campo”.

Ora il torneo si ferma per le festività natalizie e riprenderà il 12 gennaio. Prima, però, le biancorosse affronteranno la Soccer Fasano, con l’obiettivo di conquistare la semifinale.

