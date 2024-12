Foggia, Zauri: ‘Un punto in trasferta non si disprezza mai’

Dopo lo 0-0 sul campo del Trapani, Luciano Zauri analizza la prestazione dei suoi sottolineando il settimo risultato utile consecutivo. “Nel primo tempo abbiamo mostrato un buon gioco, sfiorando anche il gol. Nella ripresa, con poche opzioni disponibili, ci siamo abbassati, ma abbiamo tenuto bene. La squadra ha disputato una gran gara”, ha spiegato.

Zauri ha apprezzato la solidità difensiva: “Non subire gol è sempre un segnale positivo. A tratti abbiamo giocato bene, ma in avanti avremmo potuto fare di più. Le assenze e il rientro di Murano hanno condizionato alcune scelte”.

Nonostante l’obiettivo fosse la vittoria, l’allenatore ha accettato il risultato: “Volevamo i tre punti, ma portare a casa un pareggio in trasferta non è mai da disprezzare. La prestazione resta convincente, anche se c’è ancora margine per migliorare”.

