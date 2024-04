Taranto 2026, Maiorano: ‘Governo rispetta i suoi impegni’

“In un contesto non facile, dominato da inutili polemiche, il Governo Meloni conferma la capacità di onorare gli impegni assunti; varati i decreti attuativi per il Giochi del Mediterraneo 2026, firmati da Fitto, Abodi e Giorgetti, titolare del dicastero dell’economia. Adesso il commissario Ferrarese, di concerto con la Regione Puglia, potrà concretamente dare l’avvio ai cantieri. Si poteva fare prima? Forse si; magari avrebbero potuto farlo i governi precedenti! Davvero sconcertante leggere, da parte di esponenti del PD, fino a ieri al fianco del sindaco Melucci, accuse di ritardi rivolte al Governo. Si dimentica, volutamente, che si è giunti al commissariamento a causa dei ritardi biblici accumulati proprio da parte di chi oggi pretende di darci lezioni. È appena il caso di ricordare che fino a poco tempo fa si parlava di un possibile spostamento dei giochi in un’altra sede proprio per la incapacità di chi amministra la città. E invece i Giochi restano a Taranto. Ora sarebbe il caso di chiudere definitivamente la fase delle sterili polemiche e collaborare tutti per riuscire, nel breve tempo rimasto, a completare le opere necessarie”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

