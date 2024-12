Giochi Mediterraneo, ecco il campo di regata. Tizzano: “Avrà valenza mondiale”

TARANTO – Oltre alla riunione con il Comitato Internazionale per i Giochi del Mediterraneo, a Taranto anche il presidente della Federazione Italiana Canottaggio (FIC). Davide Tizzano. L’occasione è servita per presentare il campo di regata in Mar Piccolo, illustrato dal Commissario di Governo Massimo Ferrarese. Sarà una grande occasione per l’intero movimento nazionale, Tizzano ha spiegato che la gestione delle strutture dovrà andare oltre i Giochi, ed a Taranto potranno venire ad allenarsi anche i canottieri provenienti da tutto il mond: “ Il clima della città ionica consente l’utilizzo della struttura per tutto l’anno, questo significa che Taranto potrà rappresentare un punto di riferimento mondiale. Provvederò ad istituire in riva allo Ionio il centro di sviluppo per canoa e canottaggio.”

Qui sotto le planimetrie del campo di gara per canottaggio in Mar Piccolo



Il Commissario Massimo Ferrarese ha spiegato che saranno versati dal Governo altri fondi per i Giochi del Mediterraneo a Taranto e non mancheranno alcuni sponsor.

