BARLETTA – Ad un passo dalla riapertura definitiva, con un campionato alle porte ed una serie di attività sportive in attesa di essere confermate. Lo stadio Cosimo Puttilli di Barletta si prepara ad aprire le sue porte e l’ultimo passaggio da espletare è quello di venerdì 2 settembre, giorno in cui la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo effettuerà il sopralluogo conclusivo per concedere l’agibilità della struttura.

Sarà l’ente provinciale, infatti, a confermare la regolarità dell’impianto attraverso le ultime analisi del weekend, mentre i Vigili del Fuoco stanno acquisendo le ultime documentazioni legate ai protocolli di sicurezza già esistenti e precedentemente in vigore al Puttilli. Gli ultimi lavori hanno visto l’implementazione delle misure di controllo e prevenzione attraverso i sistemi telematici installati in tribuna, mentre resta in sospeso, ma non vincolante, la questione del settore Distinti: in assenza di tornelli, la gradinata resterà momentaneamente chiusa e potenzialmente fruibile a stagione in corso, valutando l’installazione di quelli manuali o di quelli elettronici a norma per un’eventuale Serie C del Barletta Calcio.

Il passaggio dell’agibilità risulta uno step fondamentale propedeutico all’omologazione per la Serie D, con la Lega Dilettanti che verrà convocata successivamente per accertarsi delle lacune colmate negli ultimi due mesi e mezzo. Con la Commissione di Vigilanza già convocata e pur senza un verdetto ancora espresso, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito avrebbe già facoltà di concedere l’accesso al pubblico sugli spalti con una documentazione firmata che sposti nelle mani del Comune la responsabilità dell’ordine pubblico. Un passaggio d’emergenza, che però al momento non è stato ancora preso in considerazione. Si attende venerdì mattina, con due impegni ufficiali già calendarizzati: il Mennea Day di sabato 10 settembre e Barletta-Molfetta di sabato 11.