MONOPOLI- A “Isa Spinelli e alla sua prodigiosa Milù, per aver virtuosamente portato sui più alti podi mondiali esempi di amore, di sport e di complicità, in onore delle nostre amate bandiere di città e di Italia”. È la frase incisa sulla pergamena che il sindaco Angelo Annese di Monopoli ha consegnato a Isa e alla sua amica a quattro zampe Milù per aver conquistato una medaglia per la categoria individuale e due nella categoria a squadra al campionato mondiale meticci Imca.

Si è svolto martedì 30 agosto 2022 al centro K1 Dog – School, sport & fun di contrada Samato, l’incontro tra il sindaco di Monopoli Angelo Annese e Isa Spinelli e la sua cagnolina Milù, adottata dalla donna quando era cucciola dopo averla trovata per strada.

Dopo un percorso di educazione di base e dopo averlo avviato alla pratica dell’agility, seguita da Nicola Ratti e Marianna Minoia, Milù ha vinto gare a livello regionale e nazionale, fino alla convocazione nella squadra nazionale meticci.

Ai mondiali meticci Imca che si sono svolti a Voghera dal 19 al 21 agosto scorsi è salita ben tre volte sul podio (una medaglia per la categoria individuale e due nella categoria a squadra).

