SALENTO – Per la 275, dopo circa 30 anni vari intoppi e rinvii, presto potrebbe esserci una svolta e un passo importante potrebbe essere a marzo. Nell’ultima Conferenza dei Servizi, infatti, il Presidente della Regione Michele Emiliano, che ha ribadito come questa sia un’opera strategica e di grandissima importanza per il Salento, ha evidenziato che “Al più presto porteranno in Giunta gli atti affinché lui stesso possa sottoscrivere l’intesa alla progettazione definitiva del primo lotto di modo che il commissario straordinario Vincenzo Marzi possa poi bandire entro marzo la gara per tutti i 23 km da Maglie a Tricase.

Un primo lotto, va ricordato, che è articolato in tre stralci che sono alla progettazione esecutiva, anche se c’è il problema dei costi che andrà affrontato poiché, a causa dei rincari, il prezzo è arrivato a 351milioni ma ad oggi sono disponibili 265 milioni. Una soluzione a questo, al vaglio della Regione, potrebbe essere che Bandendo una gara unica per l’intero lotto, con aggiudicazione dei primi due stralci e riserva del terzo, a questo potranno essere destinati anche i ribassi d’asta della gara, o in ogni caso si avrebbe modo di avviare l’opera e cercare insieme al Governo gli 86 milioni di euro mancanti a valere sulle risorse stanziate sulla legge di bilancio per il 2023.

Il secondo lotto da Montesano Salentino-Andrano fino a Santa Maria di Leuca è invece ancora in fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica con un costo ipotizzato di 240 milioni di euro, di cui disponibili solo 18. Nella Conferenza dei Servizi i sindaci hanno poi presentato una serie di richieste accorgimenti, come opere di mitigazione e rispetto della distanza dai centri abitati. Per quanto riguarda il tracciato, denominato Alternativa 3, questo è stato condiviso dai Comuni e prevede il passaggio della statale ad ovest di Tricase, nel territorio di Lucugnano.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

