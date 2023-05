Spareggio Cavese – Brindisi, ultime ore per decidere la sede. La situazione

Ultime ore per decidere la sede dello spareggio per l’accesso in Serie C tra Cavese e Brindisi. La Lnd sta svolgendo un super lavoro per far combaciare le esigenze di ordine pubblico e dei due club, tenendo conto che quella di domenica 14 maggio sarà una data particolare in Italia con molti comuni interessati dalle elezioni amministrative. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, sarebbero tre attualmente le ipotesi e si tratterebbe di impianti presenti in Abruzzo o nelle Marche.

