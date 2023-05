Serie A: Sampdoria retrocede in B, il quadro della 34a Giornata

Con la sconfitta di Udine contro l’Udinese, la Sampdoria è matematicamente retrocessa in Serie B. A quattro giornate dal termine del campionato di Serie A, la squadra si Dejan Stankovic si trova all’ultimo posto con 17 punti, 13 punti in meno del Verona, che attualmente occupa il 17° posto, ultimo utile per evita la retrocessione.

Alle prese con gravi problemi societari, è stata una stagione disastrosa è complicata per la Sampdoria, che ha iniziato con Marco Giampaolo in panchina, per poi affidassi a Dejan Stankovic. Un cambio che però non ha prodotto gli effetti sperati: i blucerchiati hanno vinto solo tre partite, segnando 20 gol e subendone 61. L’ultima volta che la Sampdoria è retrocessa in Serie B è stata alla fine della stagione 2010-11.

