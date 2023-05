Playoff Serie C: Picerno-Potenza, diretta esclusiva su Antenna Sud

Continua l’impegno di Antenna Sud e del Gruppo editoriale Distante per il calcio lucano. Vista l’importanza della partita che vedrà impegnati giovedì 11 maggio, allo stadio “Donato Curcio”, Az Picerno e Potenza nel primo scontro playoff, la redazione ha deciso di acquistare i diritti per trasmettere in chiaro e gratuitamente sul Canale 14 una sfida dal grande valore sportivo e sociale. La diretta sarà condita da un ampio pre e post partita per ascoltare a caldo le voci dei protagonisti dei due club lucani. L’appuntamento è dunque giovedì 11 maggio, dalle ore 20.15, su Antenna Sud.

