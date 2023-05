CERIGNOLA – Il giorno più atteso si avvicina, il Cerignola scalda i motori in vista della prima e stimolante avventura ai play-off di Serie C. In città non si parla d’altro, l’appello dei tifosi a riempire il “Monterisi” si fa sempre più insistente, non solo sui social ma anche per le vie della città. Eh sì, comunque andrà, giovedì sera verrà scritto un nuovo capitolo della storia gialloblù. Avversaria la Juve Stabia, in quello che sarà il quarto incrocio tra le due squadre in stagione: la continuità degli appuntamenti ha riacceso una vecchia rivalità che nei decenni si era affievolita, da Castellammare promettono un esodo di massa, sarà spettacolo anche sugli spalti. Al “Monterisi” fu già spettacolo nel 4-2 rifilato dai pugliesi alle vespe, vendicata l’eliminazione dalla Coppa Italia di pochi mesi prima, al “Menti” fu un gol di D’Agostino ad interrompere l’avventura ofantina. Il 2-2 acciuffato da Malcore nel finale, sempre al “Menti”, nell’ultima giornata di campionato, ha voluto che le due squadre si ritrovassero ancora, questa volta in gara secca. L’Audace ha due risultati dalla sua in novanta minuti, inevitabile reputare favorita la squadra di Pazienza. Occhio però alle motivazioni e alla esperienza della rosa di Novellino, rinfoltita rispetto a due settimane fa. Poche defezioni anche per il Cerignola, che sembrerebbe aver pienamente recuperato Blondett, l’unico punto di domanda riguarderebbe Giofrè. Il doppio risultato potrebbe essere un’arma a doppio taglio: bisognerà scendere in campo con il sangue agli occhi, senza accontentarsi del pareggio, con lo stesso spirito che ha consentito alle cicogne di accumulare 40 punti tra le mura amiche. -2 al grande esordio, Cerignola freme e non vuole smettere di sognare.

