Serie D/H, Matera-Fidelis Andria in diretta su Antenna Sud Extra

Sarà la Fidelis Andria a bagnare il debutto di Fabio De Sanzo sulla panchina del Matera, approdato nella città dei sassi dopo il divorzio con Gigi Panarelli.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con uno stato di forma, e morale, diametralmente opposto: i federiciani sono reduci da otto risultati utili consecutivi, mentre i lucani sono sempre stati sconfitti nelle ultime tre gare.

Matera-Fidelis Andria, valida per la 31a Giornata del Girone H della Serie D, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre, a partire dalle 15.00. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su antennasud.com.

