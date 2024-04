Serie D/H, Barletta-Casarano in diretta su Teleregione

Il Barletta per coltivare le residue speranze di evitare i playout, il Casarano per difendere il quinto posto con le unghie e i denti. Sono solo due dei motivi per assistere al derby che Teleregione trasmetterà in diretta a partire dalle 16.30 di domenica 14 aprile. Per seguire la sfida del “Puttilli” tra Barletta e Casarano, valida per la 31a Giornata del Girone H della Serie D, basterà sintonizzarsi sul canale 77 del digitale terrestre.

