Iachini: “Deve scoccare la scintilla. Puscas non era tranquillo. Brenno? Sono tutti sotto osservazione”

L’allenatore del Bari Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia della partenza della squadra per Como, dove la squadra, sabato 13 aprile, affronterà i lombardi in trasferta.

ATTACCO E ATTEGGIAMENTO – “Nelle ultime settimane non siamo stati fortunati. Non mi piace accampare alibi però se ci addentriamo nelle partite in ogni incontro gli episodi non sono andati nel verso giusto anche per un po’ di sfortuna. Dobbiamo essere più forti di tutto ma alla squadra non posso rimproverare nulla: ha reagito, ha creato occasioni per far gol, dobbiamo essere più cattivi sottoporta per mettere le partite su certi binari. Non dobbiamo mollare un centimetro. Andiamo su un campo dove c’è entusiasmo, dobbiamo avere grande rispetto per il nostro avversario ma anche grande personalità e coraggio. Ci vorrà una partita perfetta”.

COME STA VIVENDO LA SITUAZIONE – “Non mi aspettavo questa situazione complicata, mi aspettavo qualche punto in più e lo meritavamo. Dobbiamo battere il ferro forte perché la ruota giri e diventare più determinati”.

FEELING CON LA SQUADRA E AMBIENTE – “Durante la settimana lavorativa la squadra spinge. Deve metterci più attenzione e cattiveria sottoporta. Dobbiamo giocare con grande organizzazione e mentalità. Dobbiamo far girare gli episodi dalla nostra parte. Siamo alla ricerca della scintilla che possa far accendere la parte finale del campionato e abbiamo bisogno di tutti e di dare il massimo in ogni partita”.

SOSTITUTO DI SIBILLI E POSSIBILITA’ DI 4-3-3 – “Contano le caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo capire come sta Diaw, siamo sempre sul filo in quel reparto. Dobbiamo capire chi sta meglio ma conta l’atteggiamento ma ognuno deve dare il 100%”.

PUSCAS – “Ha sempre giocato, poi abbiamo avuto la possibilità di recuperare Diaw e ha giocato lui. Si era creata una certa pressione attorno al ragazzo. Ho voluto togliergli la responsabilità. Sono situazioni momentanee del calcio. Gli ho dato una pausa per scrollarsi di dosso alcune situazioni e poi ripartire. Abbiamo bisogno di entusiasmo e spensieratezza. Puscas è tornato con la giusta serenità”.

BRENNO – “Tutti i giocatori sono sotto osservazione, dal portiere fino a Natuzzi. Vale lo stesso discorso fatto per Puscas per tutti i ruoli. Bisogna mandare un campo ragazzi liberi di testa per avere l’atteggiamento che serve in questo finale di campionato”.

