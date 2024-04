Serie C, Marani ad Antenna Sud: ‘La tv non toglie tifosi allo stadio’

Per la prima volta nella sua storia, la Serie C NOW apre le porte della sede di Firenze alle emittenti locali, presentando loro i pacchetti audiovisivi PlayOff-Out della stagione sportiva 2023/2024.

All’evento, organizzato nel quartier generale di Lega Pro, hanno preso parte i rappresentanti di oltre 30 media locali, tra cui quelli di emittenti che hanno acquisito diritti dei live match del Campionato di Serie C NOW, diritti di cronaca o il pacchetto stadio studio.

Un posizionamento chiaro, quello della Lega Pro, sin dai primi momenti della nuova governance, che dimostra come la Serie C NOW voglia diventare un campionato sempre più importante, innalzando ulteriormente il proprio livello.

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha ringraziato le emittenti per il lavoro svolto sul territorio, sottolineando l’importanza del racconto sportivo rispetto alle 60 comunità rappresentate. Ha ribadito, inoltre, come la Serie C NOW, grazie alla sinergia con club e media locali, e puntando sulla territorialità, possa proseguire nel percorso di crescita intrapreso che ha già permesso di raggiungere standard di produzione senza precedenti.

Al centro dell’incontro, a cui hanno preso parte Paolo Bedin, Direttore Generale di Lega Pro, Ivan Pintabona, Chief Technology Officer di NVP, Maurizio Ciampi, designatore della CAN C, Antonio Gatto, General Manager di Hawk Eye e Cristian Arcieri, Sales Manager di Stats Perform, Official Data Media Partner Lega Pro, il workshop “L’upgrade produttivo ed editoriale della Serie C NOW”, che ribadisce l’interesse della Serie C NOW ai temi della visibilità e dell’immagine, valorizzando le sinergie con gli operatori locali.

