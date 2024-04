La Lega Pro traccia un bilancio e si veste a festa per la post-season

FIRENZE – Crescita, ascolti e visibilità, l’incontro a Firenze con le emittenti locali è occasione per la Lega Pro di tracciare un bilancio di questa lunga stagione ma anche per presentare playoff e playout, al via rispettivamente il 4 ed il 12 maggio. Il presidente Matteo Marani definisce esaltanti i numeri di questo campionato. Le sue parole e quelle del direttore generale Paolo Bedin nel servizio.

