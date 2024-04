Serie D/H, Martina-Barletta in diretta su Teleregione

Il Martina di Massimo Pizzulli vuole consolidare la seconda posizione in vista dei playoff e sperare ancora in un salto di categoria, anche se l’Altamura sembra ormai irraggiungibile, mentre il Barletta lotta con tutte le sue forze per evitare i playout. Martina-Barletta, gara valida per la 32a Giornata del Girone H della Serie D, in programma domenica 21 aprile alle 15.00, sarà trasmessa in diretta da Teleregione, canale 77 del digitale terrestre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author