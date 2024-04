Foggia-Cerignola, trasferta vietata ai residenti nel comune ofantino

Sugli spalti Foggia – Cerignola sarà, come prevedibile, un derby a metà: le disposizioni del GOS vietano la vendita dei tagliandi nel settore ospiti ai residenti nella città di Cerignola. I biglietti saranno acquistabili soltanto dai non residenti nel comune ofantino, con capienza di 500 unità.

Il Calcio Foggia 1920, intanto, promuove la promo “Porta un amico” dedicata a tutti gli abbonati, iniziativa voluta dal presidente Nicola Canonico per invogliare i tifosi rossoneri a riempire lo “Zaccheria” in occasione della partita più importante della regular season.

Il derby di Capitanata tra Foggia e Cerignola, previsto domenica 21 aprile alle ore 20, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author