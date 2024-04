Spareggio playoff Foggia-Cerignola in diretta su Antenna Sud

Lo spareggio playoff dello Zaccheria tra Foggia e Cerignola sarà trasmesso da Antenna Sud in diretta esclusiva in chiaro per Puglia e Basilicata. L’appuntamento è per le 20.00 di domenica 21 aprile sul canale 14 del digitale terrestre. La gara NON sarà trasmessa in streaming sul nostro sito, antennasud.com.

