Eccellenza, finale playoff Bisceglie-Molfetta: diretta su Antenna Sud Extra

Bisceglie-Molfetta Calcio, finale playoff del Girone A di Eccellenza pugliese, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre. È possibile seguire la gara, in programma alle 16.30 di domenica 21 aprile, anche in streaming sul nostro sito, antennasud.com. La vincente di questa sfida affronterà l’Ugento per stabilire chi sarà promossa in Serie D.

