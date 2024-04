Lecce, Ramadani fa preoccupare Gotti

Ylber Ramadani non ha partecipato all’allenamento del giovedì, a causa di una faringite con febbre, per cui si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti. Gotti spera di recuperarlo per la sfida con il Sassuolo, visto che dovrà rinunciare già allo squalificato Almqvist e a Banda, che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio a causa di una gonalgia destra da rotula alta. Nell’incontro contro i neroverdi, però, torna a disposizione Krstovic, che ha scontato la squalifica di una giornata. Sono oltre 3500, intanto, i biglietti al momento già venduti in prevendita per il settore ospiti del Mapei Stadium.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author