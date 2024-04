Foggia – Cerignola, derby in famiglia per i fratelli Tascone

Milan – Inter per anni è stato il derby dei fratelli Baresi, Lazio – Milan quello di Simone e Pippo Inzaghi, il recente Milan – PSG di Champions ha visto contrapporsi Theo e Lucas Hernandez. Foggia – Cerignola, oltre ad essere derby di Capitanata, sarà domenica sera “derby di casa Tascone”.

Per la prima volta Simone e Mattia si sfideranno “vis a vis”, come si dice nella loro Napoli, un po’ come accadeva in giardino qualche anno fa. Entrambi di professione centrocampista, entrambi martelli pneumatici sul possesso palla avversario e catalizzatori delle proprie squadre. Simone, classe ’97, è arrivato a Foggia come uno degli acquisti più importanti della rivoluzione invernale attuata da Cudini. I fatti lo confermano, il tecnico marchigiano non può fare a meno di lui: sempre titolare, 14 presenze condite da 2 gol ed un assist, partner ideale di Odjer sulla mediana rossonera.

Arriviamo a Mattia, più piccolo di tre anni ma ormai veterano di un Cerignola con cui ha esordito tra i professionisti. Approdo in terza serie giunto proprio dopo il suo gol, decisivo nella sfida promozione contro il Bitonto. Che in panchina ci sia Pazienza, Tisci o Raffaele la sostanza non cambia: arrivato nel 2021 come tassello chiave di quella squadra che avrebbe dominato il Girone H di Serie D, allo “Zaccheria” sarà la sua 118esima presenza in gialloblù, esperienza impreziosita da un campionato vinto, 13 reti e 10 assist. Mastino del centrocampo, i geni infatti sono gli stessi del fratello maggiore, due calciatori a cui rinunciare è difficile, due fratelli molto legati, come si evince dall’intervista doppia che proporremo nei prossimi appuntamenti sportivi. Per una sera, però, rivali sul campo, nella partita più importante e sentita della stagione, non solo a casa Tascone, ma in tutta la Capitanata.

