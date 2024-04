Picerno, battere il Brindisi per lanciare l’assalto alla quinta posizione

Appena tre punticini racimolati nelle ultime cinque partite disputate, figli di un qualcosa come una sola vittoria tra le mura amiche contro l’Audace Cerignola e ben quattro sconfitte, delle quali l’ultima particolarmente pesante perché rimediata nello scontro diretto contro la Casertana, la sensazione di un calo evidente, di natura fisica oltre che mentale, ma al contempo una classifica che concede ancora delle opportunità importanti: il Picerno di mister Longo si avvicina a grandi falcate verso il prossimo appuntamento di campionato con queste significative premesse alle spalle. Il momento negativo, soltanto parzialmente interrotto dal successo raccolto contro gli ofantini quasi due settimane fa, prosegue, ma i prossimi 90 minuti offrono una chance concreta di lanciare l’assalto al quinto posto al momento occupato da un Taranto a cui non è stato restituito neanche uno dei quattro punti di penalizzazione comminati in precedenza.

Tra gli ionici e i lucani le lunghezze di distanza rimangono due dunque e nel prossimo turno, mentre i ragazzi di Capuano ricevono la visita dell’Avellino secondo della classe, al Curcio arriva un Brindisi al centro di un grande momento di forma ma da diverso tempo già retrocesso in Serie D. Una chance ghiotta per salire di una posizione in graduatoria, una posizione che, se superato indenne il primo turno dei playoff interni al raggruppamento, permetterebbe di affrontare il secondo turno tra le mura amiche e con due risultati su tre a disposizione. Il tutto, senza dimenticare il prestigio di superare il record di punti nel professionismo: l’anno scorso Santarcangelo e compagni si fermarono a quota 59, conquistando il bottino pieno domenica ci sarebbe il sorpasso a quota 60. Le motivazioni, insomma, non mancano: contro gli uomini di Losacco, però, servirà tornare a essere il vero Picerno, quello capace di stupire tutti fino a due mesi fa.

