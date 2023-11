Serie C: ‘No violenza sulle donne’, capitani con una fascia speciale

La Serie C NOW, per dare un segnale forte di partecipazione e sostegno alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in calendario il prossimo 25 novembre, in occasione della 15a giornata di campionato farà scendere in campo tutti i capitani dei club con al braccio una fascia rossa con la frase “NO alla violenza sulle donne”. Inoltre, in tutti gli stadi di Lega Pro e sui social sarà ricordato il numero 1522 antiviolenza e stalking promosso dalla “Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità”. La Serie C NOW grida forte “NO alla violenza sulle donne”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp