Serie D, quattro derby pugliesi in programma per il 13° turno di campionato

Quattro derby pugliesi ed uno apulo-lucano contraddistingueranno la tredicesima giornata di campionato nel girone H di Serie D. Il Barlettà ospiterà l’Altamura capolista, reduce da quattro successi consecutivi. Un derby tutto biancorosso, che vedrà la formazione di casa intenzionata a superare il passo falso commesso nel derby della BAT, aggiudicatosi dalla Fidelis Andria. I federiciani fanno parte del gruppetto delle tre formazioni appollaiate a ridosso della zona playoff, ed in casa del Bitonto ultimo in classifica cercheranno continuità. Scontro diretto in zona playoff anche per Fasano e Nardò, separate da appena un punto in graduatoria. I biancazzurri della Selva non vincono da un mese, mentre i granata sono in striscia più che positiva. Spazio inoltre al derby tutto salentino fra Gallipoli e Casarano, con i rossazzurri che a Ugento proveranno a sfruttare questa giornata di campionato per agganciare la Team al primo posto. Dopo aver ritrovato il successo contro l’Angri, il Martina sfida un’altra campana, questa volta però in trasferta. I biancazzurri saranno infatti ospiti di una Paganese che in classifica galleggia tra le lucane Matera e Rotonda. Nella Città dei Sassi ci sarà il Gravina, con mister Infantino al debutto sulla panchina gialloblù, mentre i biancoverdi saranno di scena in Cilento, in casa della Gelbison. Scontro salvezza per il Manfredonia, che se la vedrà in Puglia con la Palmese: entrambe sono in zona playout con dieci punti. Completa il quadro di giornata lo scontro anch’esso di bassa classifica tutto campano fra Santa Maria e Angri.

