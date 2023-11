Voce ai tifosi della Virtus Francavilla in vista del derby con il Brindisi

È stato un avvio di settimana se non altro turbolento quello che ha visto protagonista la Virtus Francavilla, con il presidente Antonio Magrì che proprio in questi giorni ha esonerato mister Alberto Villa ed scelto Roberto Occhiuzzi come proprio nuovo condottiero. Il tutto a pochi giorni dal derby con il Brindisi, match tanto atteso da entrambe le tifoserie, quanto importante per la classifica. Nelle vie della città imperiale abbiamo intercettato qualche tifoso virtussino, che si è espresso così.

