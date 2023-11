Volley: Prisma Taranto, Travica chiede una prova d’orgoglio

Con l’arrivo in panchina di Ljubomir Travica, la Gioiella Prisma Taranto è alla ricerca di sicurezze ed equilibri: il tecnico si è messo subito all’opera studiando il gruppo e cercando di portare una nuova ondata di energia, fondata sul lavoro e un approccio vincente. Gli atleti stanno dunque seguendo le nuove linee guida per affrontare al meglio i vice campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, alle 18.00 di domenica 26 novembre all’Eurosuole Forum,

La Lube viene da una striscia di vittorie consecutive in campionato: dopo la sconfitta bruciante in Supercoppa, ha inanellato ben 4 vittorie convincenti contro Sir, Milano, Catania e ultima Modena. Una squadra in forma e con tante sicurezze, che ha saputo reagire al mancato trofeo di Biella trovando il proprio equilibrio. Inoltre, ha esordito nella fase a gironi in Cev battendo 3-0 la C.S. Galatina Arcada.

In campionato, la formazione tipo vede sempre in regia il veterano argentino De Cecco, in diagonale il nuovo arrivo Lagumdzija, opposto proveniente da Modena che sta giocando con ottimi numeri, braccio pesante anche dai nove metri. Al centro Diamantini e il francese Chynenieze con Larizza, giovani promettenti che si alternano con Anzani, ancora non impiegato al 100% per via dello stop per il problema cardiologico avuto in estate con l’intervento subito da cui si sta gradualmente riiprendendo. In posto 4 il giovanissimo, ma già ampiamente esploso Nikolov, atleta forte e in fase di forma perfetta, con il cubano Yant e Zaytzev tornato in banda che sta sostenendo ottime prestazioni, il libero Balaso, uno dei migliori del campionato.

Insomma un team dotato di diverse valide soluzioni, una squadra che nonostante abbia ancora qualche momento di calo durante i match riesce sempre a rimanere sul pezzo e trovare risorse per vincere. Lo sa bene coach Travica: “Sappiamo chi andremo ad affrontare – dice il neo tecnico della Prisma -. La Lube è una squadra vincente, che lascia poco spazio all’avversario, dotata di grandi campioni. Ma dai ragazzi mi aspetto una prova d’orgoglio: al di là dei nostri limiti tecnici o tattici, dobbiamo concentrarci e scendere in campo per vendere cara la pelle. Qualsiasi avversario avremo davanti, perché al momento non posso ancora dare giudizi su questo gruppo, in primis chiedo di guardare nel nostro campo, domenica e per tutte le altre partite che andremo ad affrontare”.

Fischio d’inizio all’Eurosuole Forum alle ore 18. Match in diretta su Volleyballworld.it. Ex di giornata: Larizza, a Taranto dal 2022-23 Arbitri dell’incontro: Rossella Piana e Luca Saltalippi.

La Pallavolo contro la violenza sulle donne: nel week end su tutti i campi un “minuto di rumore”

La Federazione Italiana Pallavolo, la Lega Pallavolo Serie A Femminile e la Lega Pallavolo Serie A Maschile aderiranno alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’ONU per sabato 25 novembre con l’iniziativa “Un Minuto di Rumore”.

Il minuto di rumore sostituirà il canonico minuto di silenzio e verrà osservato su tutti i campi di pallavolo di ogni ordine e grado nel weekend di gare di sabato 25 e domenica 26 novembre: obiettivo, naturalmente, partecipare attivamente alla necessaria presa di coscienza contro i perpetrati fatti di cronaca nera tristemente alla ribalta in questi giorni.

Prima di ciascuna gara, con le squadre schierate in campo, con atleti e atlete con baffo rosso sul volto dopo il messaggio letto dallo speaker, il fischio d’inizio e la prima battuta, partirà ufficialmente “il Minuto di Rumore”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp