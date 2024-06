Serie C, Ancona bocciata dalla Covisoc: via libera al Milan U23

L’Ancona non parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La CO.VI.SO.C ha bocciato la domanda presentata in extremis dal club marchigiano, che sarà costretto a ripartire da una serie dilettantistica con una nuova società accreditata dal sindaco e che non potrà avere nessuno dei membri della vecchia società. A beneficiare di questa situazione sarà il Milan, che potrà iscrivere al campionato di Serie C la sua formazione Under 23.

