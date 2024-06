Lecce, notte da film horror: Gotti salva Corvino da un incendio in un hotel

Quella che può sembrare la trama del più macabro film horror corrisponde invece ad una (assurda) realtà. L’allenatore del Lecce Luca Gotti pare abbia salvato da un incendio il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino. Il tutto sembra sia accaduto nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 giugno, in un hotel di Vittorio Veneto.

Gotti e Corvino, assieme ad altri allenatori e dirigenti, erano lì per una convention, oltre che per limare gli ultimi dettagli circa il rinnovo contrattuale del tecnico di Adria. Stando a quanto riportato da buona parte dei media nazionali, nella notte un fulmine avrebbe colpito proprio l’hotel in cui i due esponenti del club salentino stavano alloggiando, causando un incendio.

Secondo le ultime ricostruzioni, lo stesso Gotti avrebbe bussato con forza alla porta della stanza in cui nel frattempo Corvino stava dormendo, svegliandolo e mettendolo di conseguenza in salvo. Una scena, come già detto, da film horror, terminata fortunatamente solo con un po’ di paura e senza conseguenze negative, se non per la struttura.

