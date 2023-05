Serie B: Genoa torna in A dopo una sola stagione

È durato solo una stagione il purgatorio della Serie B per il Genoa. Battendo l’Ascoli di misura (Serie A), la squadra di Alberto Gilardino ha conquistato la promozione in Serie A con due giornate d’anticipo e, per giunta, con un punto di penalizzazione. Già deciso, quindi, il discorso promozione diretta: Frosinone e Genoa si sono accaparrati i due posti disponibili, per la terza promossa bisognerà attendere i playoff, cui parteciperà il Bari.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp