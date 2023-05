Bari ancora incapace di gestire, speranze promozione riposte nei playoff

MODENA – Il Bari si ferma sull’1-1 anche a Modena e perde tutte le speranze di promozione diretta. In A ci va il Genoa, con i biancorossi costretti a passare per i playoff. Ricci croce e delizia, autore del gol che ha aperto le marcature del fallo che ha portato al rigore di Diaw, gestione del secondo tempo perlomeno discutibile da parte del gruppo biancorosso che per la seconda volta consecutiva non è riuscito a gestire il vantaggio. Manca ora un punto per il terzo posto aritmetico, che porterebbe a giocare i playoff in una posizione privilegiata. La cronaca: Mignani torna al 4-3-1-2 con Benali playmaker e Maita e Benedetti in mezzo al campo. Quasi 3500 i baresi presenti al Braglia per uno spettacolo da altre categorie. Prima grossa occasione per il Modena al 25’: Caprile regala il pallone a Diaw che prova a sorprenderlo da fuori area. Il portiere del Bari mette una pezza all’errore. Due minuti più tardi è il Bari a sfiorare il vantaggio: Cheddira si gira in un fazzoletto e prova a sorprendere Gagno con un diagonale. Il portiere del Modena risponde deviando la sfera sul palo. Al 34’ Ricci trova il gol del weekend con una grandissima conclusione dai 30 metri che si stampa all’incrocio dei pali. E’ il primo gol in B dell’esterno, che non segnava dal 2015. Modena vicinissimo al pareggio due minuti più tardi: filtrante per Diaw che conclude a fil di palo. Al 2’ di recupero Esposito in caduta cerca il raddoppio ma il pallone si perde alto. Nella ripresa il Modena prende in mano il pallino del gioco: il Bari prova a difendersi inserendo Mallamo per Botta e poi Zuzek e Molina per Benali e Benedetti. I cambi non portano frutti: un minuto più tardi Ricci atterra Duca in area di rigore, il direttore di gara indica il dischetto e Diaw non sbaglia. Di Cesare ci prova al 92’ ma trova un grande Gagno sulla strada. Finisce così, con le attenzioni dei biancorossi che ora si sposteranno sui playoff e con un terzo posto ancora da blindare.

