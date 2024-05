Basket, Riva dei Greci Bernalda promossa in Serie DR1 Interregionale

Obiettivo centrato per l’Asd Riva dei Greci Basket BernaldaM vincendo la finalissima regionale si aggiudica il salto di categoria, sbarcando dal prossimo anno in serie DR1 Interregionale.

Una stagione costellata di ottimi risultati e tanto seguito, quella della società del presidente Giuseppe Carella, che con impegno e sacrificio ha affiancato nel miglior modo possibile il lavoro di coach Giovanni Menga, altro grande protagonista di una stagione da incorniciare.

Ma gli ingredienti per il grande successo non sono stati solamente questi. Un gruppo di atleti che ha calcato palcoscenici importanti, affiancati dai giovani locali e impegnati nel loro percorso di crescita, una gestione oculata e, ultimo ma non ultimo, il grande pubblico di Bernalda, che ha offerto un seguito importante, confermandola tra le piazze cestistiche più importanti del panorama regionale, per impegno e seguito, il sesto uomo in campo, la spinta in più per ottenere sempre il massimo, insomma, un ambiente unito e deciso a puntare sull’unico obiettivo possibile, la promozione.

E così, il racconto di una stagione che si racchiude in due gare, quelle finali contro la Pielle Matera, che hanno visto il doppio successo dell’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda e la promozione dalla Divisione Regionale 2 alla DR1 Interregionale. Ultimo incontro al PalaGalilei di Bernalda concluso sul 76-63 finale.

“Vittoria doveva essere e vittoria è stata – esordisce così a fine gara un raggiante coach Menga –. D’Altronde davanti ad un pubblico del genere non poteva essere altrimenti. Si è respirata sin dall’ingresso al palazzetto aria di grande basket al PalaGalilei con tifosi grandi e piccoli che hanno riempito gli spalti già a inizio riscaldamento. Vedere il palazzetto stracolmo con gente fuori che non riusciva a entrare e sostenerci sin dal riscaldamento è stato stupendo. È stato bello rendersi conto della presenza di tanti bambini del minibasket con le famiglie e di tanti ragazzi del settore giovanile e condividere con noi ogni momento, vuol dire che, aldilà del risultato finale, siamo riusciti a creare quella sinergia vincente che parte dai piccoli e sfocia nei senior. Un pubblico così ed un paese così innamorato della pallacanestro non può che ambire a palcoscenici migliori”.

”Davvero vorrei dire grazie a tutti per aver supportato questi ragazzi. Grazie ai bambini del minibasket che ci hanno fatto sentire importanti. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il proprio supporto, ma, un grazie anche alla società, che mi ha lasciato lavorare fidandosi del mio operato e della mia gestione, sperando di essere stato all’altezza di questo paese dalla storia cestistica importante”, conclude coach Giovanni Menga.

Qualche giorno di meritato riposo anche per la dirigenza, che comunque dovrà iniziare quanto prima a sviluppare i piani futuri dell’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda.

