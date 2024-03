Serie B: Bari, un anno dopo la Pasquetta è completamente diversa

Ad un anno di distanza Pasquetta per i tifosi del Bari sarà completamente diversa. Piena di speranze quella del 2023, con Gregorio Morachioli che regalò ai biancorossi un successo sul campo del Sudtirol che faceva sperare ancora nel secondo posto e nella promozione diretta, piena di paure quella del 2024, che vedrà la squadra sul campo del Modena andarsi a giocare una partita importantissima in chiave permanenza. Il 10 aprile scorso il Bari batteva il Sudtirol a Bolzano, staccava gli altoatesini in classifica, saliva a quota 56 punti, allungava a +4 sulla quarta regalandosi la possibilità di disputare i playoff con il vantaggio del doppio risultato in ogni turno, lunedì prossimo invece la squadra di Iachini, con 34 punti in classifica, quasi 20 in meno rispetto alla stagione passata, sarà di scena alle ore 12.30 a Modena contro una squadra a sua volta in crisi di risultati che vorrà approfittare proprio della sfida interna al Bari per mettere in cascina punti salvezza. Diversa anche la cornice di pubblico che si presenterà a sostenere i biancorossi. Se un anno fa fu esodo nonostante la giornata di festa, fra qualche giorno potranno accedere al settore ospiti soltanto i tifosi non residenti in provincia di Bari, mentre in Alto Adige fu esodo. La speranza è che almeno il risultato finale sia uguale.

