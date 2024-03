Serie C: Monopoli, dopo i sei risultati utili di fila si prova a sfatare un tabù

Il pareggio per 0-0 sul campo della Virtus Francavilla, quello con lo stesso risultato a Picerno, il 2-2 in casa contro il Brindisi che aveva mandato l’ambiente nello sconforto e poi la vittoria di Cerignola, a cui ha fatto seguito il pareggio interno a reti bianche con la Turris e il blitz di Benevento firmato da Cristian Tommasini, l’uomo più in palla del momento con 3 gol nelle ultime 4 partite. Il Monopoli viene da 6 risultati utili consecutivi, che hanno portato la squadra di Taurino a quota 33 punti in classifica, a -3 dalla Turris e a +6 dal Monterosi, in vista di un rush finale tutto da vivere. Ironia della sorte, il Monopoli ha conquistato i risultati utili nello stesso ciclo del girone d’andata, quello che lo aveva portato ad un passo dalla zona playoff. Ora starà a Roberto Taurino continuare dove gli altri si erano fermati, da quella sfida contro il Sorrento che all’andata segnò l’inizio della discesa. La formazione biancoverde deve tornare a vincere al Veneziani, dove il successo manca proprio dalla gara contro il Potenza del 21 gennaio. Un digiuno di più di due mesi che deve essere necessariamente interrotto, per provare a fare un’impresa che saprebbe dell’eroico.

