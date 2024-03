Scontri Brindisi-Taranto, tre arresti e 5 denunciati

La Polizia di Stato, al termine dell’incontro Brindisi–Taranto di domenica 24 marzo, ha evitato il contatto diretto tra le opposte tifoserie arrestando 3 sostenitori rossoblu e denunciandone cinque, di cui quattro biancazzurri.

Al termine della partita, il responsabile del servizio di ordine pubblico, in linea con le disposizioni del Questore Giampietro Lionetti, ha scortato i tifosi ospiti, che viaggiavano a bordo di una cinquantina di autovetture, fino all’uscita della città, garantendo presidi nelle aree di maggior transito.

Un primo gruppo di tifosi tarantini ha superato l’intersezione tra la SS379 e la SS7 senza alcuna conseguenza, mentre il restante corteo, giunto a quella rotatoria, ha arrestato la marcia creando problemi alla circolazione stradale con lanci di bombe carta e fumogeni. Lo schieramento delle pattuglie della Questura e del contingente del Reparto Mobile di Taranto è stato immediato disperdendo i facinorosi.

I poliziotti della DIGOS e dell’UPGSP sono riusciti a bloccarne quattro che avevano raggiunto una stazione di servizio poco distante, rinvenendo a bordo del veicolo bombe carta e oggetti atti a offendere. Tre di questi, già colpiti da DASPO, sono stati arrestati, mentre il quarto è stato deferito in stato di libertà.

Allo stesso tempo, altre pattuglie della Polizia di Stato, notata la presenza di un gruppo di ultras locali all’inizio di via Appia pronti a scontrarsi con i tifosi jonici, sono intervenuti immediatamente inducendo i brindisini a disperdersi. Nella circostanza quattro persone, tra cui un minorenne, sono stati denunciati in stato di libertà per oltraggio e resistenza a P.U., oltre che per aver insultato e oltraggiato i poliziotti che li avevano trovati in possesso di oggetti utilizzabili come corpi contundenti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da personale della DIGOS che provvederà, nei prossimi giorni, a inoltrare alla Divisione Polizia Anticrimine le richieste per l’aggravamento del daspo per chi ne era già gravato e l’avvio del procedimento per i restanti denunciati.

