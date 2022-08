Dopo il pari (2-2) emozionante tra Parma e Bari nell’anticipo d’apertura del venerdì, la Serie B dà spettacolo anche al sabato con 11 reti in tre gare. Il Palermo supera il Perugia al Barbera (2-0) con i gol di Brunori ed Elia. Sotto gli occhi di Fabregas, in tribuna, il Como va avanti con Mancuso, ma il Cagliari pareggia in pieno recupero con un super gol di Gaston Pereiro. Quattro reti (tre rigori a favore) per il Cittadella che batte il Pisa in rimonta (4-3).

RISULTATI 1a GIORNATA

PARMA-BARI 2-2

3’ Man (P), 11’ rigore Antenucci (B), 35’ Folorunsho (B), 45’+2’ Mihaila (P)

CITTADELLA-PISA 4-3

27′ Masucci (P), 38′ rigore e 57′ rigore Baldini (C), 61′ autorete Hermannsson (P), 65′ rigore Asencio (C), 90′ Sibilli (P), 98′ Canestrelli (P)

COMO-CAGLIARI 1-1

19′ Mancuso (Co), 93′ Gaston Pereiro (Ca)

PALERMO-PERUGIA 2-0

25′ rigore Brunori, 68′ Elia

Domenica 14/08/2022 alle 20.45

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Modena-Frosinone

Spal-Reggina

Venezia-Genoa