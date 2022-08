Soddisfatto per la prestazione, dispiaciuto per il risultato. È un Baroni “dolce amaro” quello che commenta la sconfitta-beffa del suo Lecce nella gara con l’Inter all’esordio in campionato: “La prestazione mi soddisfa al di là del risultato – dice -. Era importante che i ragazzi dessero tutto, peccato per l’ultima palla, ci poteva essere più attenzione. Sono comunque soddisfatto, anche se dispiace. La squadra è formata da tanti giovani, molti esordienti, ma dopo il gol iniziale è rimasta compatta. Bisogna lavorare su una sana ferocia anche in fase di non possesso”. (Foto Us Lecce)