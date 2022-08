Il Monopoli chiude il ritiro di Cascia superando in amichevole l’Ostiamare, formazione di Serie D. Di Bussaglia, in apertura, all’8’, la rete che ha deciso il match. Protagonista anche Vettorel, portiere del Monopoli, che al 33 ha neutralizzato un rigore calciato da Roberti. Peppe Laterza ha concesso qualche giorno di riposo, il gruppo si ritroverà il 17 agosto al “Veneziani” per riprendere la preparazione. (Foto SS Monopoli)

MONOPOLI-OSTIAMARE 1-0

RETE: 8’ Bussaglia.

MONOPOLI 442: Vettorel (Avogadri); Viteritti (Cristallo), De Santis (Fornasier), Bizzotto, Falbo (Guiebre); Bussaglia (Rolando); Vassallo (Piccinni), Hamlili (Vitale); Starita (Piarulli), Simeri (Nina), Nocciolini. Panchina: Iurino, Radicchio, Cirrottola. All. Laterza. (Indisponibili: Ahmetaj, Drudi).

OSTIAMARE 3412: Borrelli; Pasqualoni, Pompei, Santarpia; Mazzei, Talamonti, Lazzeri, Gelonese; Roberti, Tirelli; Romani. Panchina: Zizzania, De Marco, Sbardella, Giusti, Monni, Perrotta, Succi, Frasca, De Cenco, Romeo, Di Giorgio, Potenziani. All. Galluzzo.

Note: Al 33′ Vettorel respinge un rigore a Roberti.