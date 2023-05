LECCE – A poco più di un mese dalla fine dell’anno scolastico, la Cisl scuola della provincia di Lecce evidenzia come sia importante già pensare alla programmazione del prossimo tramite un lavoro condiviso tra i diversi attori per cercare cosi d’intervenire sulle diverse criticità che ancora permangono anche in Salento e Puglia.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

