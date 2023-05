Martina Franca: Incidente in Vespa, in tanti per il saluto a Michele Tagliente

Dolore e commozione ieri a Martina Franca per i funerali di Michele Tagliente. Il giovane 32enne, domenica scorsa, aveva perso la vita in un tragico incidente mentre era a bordo della sua Vespa Piaggio percorrendo la strada statale 379 nei pressi dell’uscita per la spiaggia di Specchiolla a marina di Carovigno.

In tanti hanno voluto porgere l’estremo saluto a Michele Tagliente all’esterno della chiesa della Madonna del Carmine. Era un ingegnere elettronico di professione e appassionato della sua moto, tanto che proprio con la sua Vespa domenica scorsa, si stava recando presso un raduno di amatori dello storico marchio motoristico.

Una lunga striscia di sangue sulle strade pugliesi in questi ultimi giorni. Anche ieri, nei pressi della Selva di Fasano un 24enne di Altamura ha preso la vita a seguito dello scontro tra un camion e un furgoncino lungo la provinciale che attraversa il Canale di Pirro e che da Fasano conduce ad Alberobello.

