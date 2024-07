Martina Franca, scoperta coltivazione di marijuana

Un 50enne di Martina Franca è stato arrestato dai carabinieri perché presunto responsabile di detenzione di droga, per finalità di spaccio.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca, dopo aver individuato una coltivazione di marijuana nei pressi una abitazione di campagna, si erano appostati nelle vicinanze.

Una volta intervenuti, i Carabinieri hanno trovato 15 piante di marijuana dell’altezza di circa un metro e mezzo e recuperato quasi due chili e mezzo di sostanza stupefacente di tipo marijuana, confezionata, in 7 buste sottovuoto dal peso di gr. 300 ciascuna; un panetto di hashish, anch’esso sottovuoto, del peso di gr. 100, ed infine, altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, custodita in un barattolo in vetro, per un peso di gr. 350.

La perquisizione è stata estesa anche ad un appartamento del primo piano, sempre di proprietà dell’uomo, ma in uso ad un 52enne, al momento irreperibile, nel quale è stata ritrovata altra sostanza stupefacente di tipo marijuana, già confezionata in 2 buste sottovuoto dal peso complessivo di gr. 356, contenute a loro volta in un barattolo in vetro, un bilancino digitale e materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente è stata consegnata al personale specializzato del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, per i successivi accertamenti.

Il 50enne è al momento nel carcere di Taranto in attesa di convalida mentre il 52enne, al momento irreperibile, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura jonica.

