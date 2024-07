‘Overturismo crocieristico manda nel panico la città di Taranto’

Il team di Smart Experience Destination ha presentato una soluzione innovativa per affrontare l’overturismo crocieristico durante il Think Tank al Salina Hotel, offrendo competenze e innovazione per trasformare una sfida in opportunità.

Per la prima volta, il porto di Taranto ha accolto simultaneamente due navi da crociera: la Fascinosa e la Mein Schiff 5, portando oltre 5000 crocieristi nella città in un solo giorno. Sebbene questo sia stato celebrato come un successo dalle istituzioni portuali, realizzato “grazie alla piena sinergia tra l’AdSP del Mar Ionio e la Capitaneria di Porto” e con la banchina di levante del Molo San Cataldo pronta per l’approdo, la città di Taranto non era preparata per gestire l’afflusso massiccio di visitatori.

La sfida del turismo crocieristico

L’arrivo simultaneo delle navi ha messo in luce una mancanza di politiche di destinazione ben definite e di un piano strategico turistico per la città. Con una vocazione turistica ancora da definire, Taranto si è trovata in difficoltà nel rispondere adeguatamente alle esigenze dei crocieristi, evidenziando la necessità di una maggiore organizzazione e preparazione.

La soluzione: innovazione e competenza

Durante il Think Tank del 28 giugno, il team DMO Smart Experience Destination ha presentato una serie di strumenti tecnologici avanzati per supportare la gestione del turismo e del turismo crocieristico:

• Portale DMS ‘WELCOME TARANTO’ : Una piattaforma digitale per accogliere e informare i turisti.

• Mappe in Realtà Aumentata Interattive : Per facilitare la navigazione e l’esplorazione della città.

• Avatar Concierge : Un assistente virtuale per rispondere alle domande e fornire supporto ai visitatori.

Questi strumenti, sviluppati con tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e la blockchain, rappresentano un passo avanti significativo nella gestione del turismo. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta. È essenziale una sinergia tra DMO, governi regionali, autorità locali e operatori turistici per garantire una destinazione sostenibile e soddisfacente sia per i turisti che per la comunità locale.

Il futuro di Taranto come destinazione turistica

Per affrontare con successo l’avvio del turismo crocieristico, è fondamentale organizzare hotspot di accoglienza, rafforzando il personale e integrare le iniziative offline con quelle online. L’obiettivo è misurare le valutazioni dei visitatori e pianificare a lungo termine, garantendo un’esperienza positiva per tutti.

Il team di Smart Experience Destination è pronto a collaborare con le autorità locali per trasformare Taranto in una destinazione turistica all’avanguardia, capace di accogliere i crocieristi con professionalità e innovazione.

