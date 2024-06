Taranto, arrivano due navi da crociera ma i 5000 turisti lasciati soli

TARANTO – Oggi a Taranto hanno ormeggiato due navi da crociera: la Mein Schiff della Tui Cruises e la Costa Fascinosa. Oltre 5000 i turisti sbarcati in città, ma l’accoglienza lascia a desiderare, molti negozi chiusi e turisti lasciati soli, in tanti non hanno trascorso la domenica in città e hanno scelto altre mete, magari anche fuori provincia. Servirebbe una migliore organizzazione per trattenere i turisti, anche il varco d’arrivo va reso più accogliente, oggi degradato, altrimenti Taranto subirà l’ennesima beffa.

