Dario Iaia chiede chiarezza sui collegamenti ferroviari Roma-Taranto

“Rfi garantisca valide alternative per i lavori sul tratto Eboli-Potenza”

L’onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale FdI Taranto, ha espresso la sua preoccupazione riguardo ai collegamenti ferroviari tra Roma e Taranto.

Iaia ha dichiarato di comprendere i disagi causati dai lavori di miglioramento del tratto Eboli-Potenza, previsti per una durata di 90 giorni a partire dal 9 giugno scorso. Tuttavia, ha sottolineato la necessità che Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) offra valide alternative ai viaggiatori della regione Jonica, che attualmente stanno subendo notevoli difficoltà.

L’onorevole ha annunciato l’intenzione di presentare nei prossimi giorni una specifica interrogazione parlamentare per verificare la situazione e sollecitare Rfi a ridurre i disagi per i cittadini. Iaia ha inoltre ricordato l’importanza del turismo per la provincia di Taranto, soprattutto durante il periodo estivo, e ha sottolineato l’urgenza di affrontare tempestivamente la problematica, senza attendere la fine dei lavori prevista per settembre, quando sarebbe ormai troppo tardi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author