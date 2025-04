JTF, Turco (M5S): “Fondi ottenuti dal Conte II cambieranno futuro di Taranto”

«Finalmente il decreto della Presidenza del Consiglio sblocca l’avvio dei progetti del Just Transition Fund per la provincia di Taranto». Lo dichiara con soddisfazione il senatore Mario Turco (M5S), vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa. «Si tratta di una svolta attesa da anni e resa possibile grazie al lavoro del Governo Conte II e del MoVimento 5 Stelle», sottolinea.

Il fondo, che rientra nelle misure per accelerare il Green Deal europeo, destina a Taranto 795,6 milioni di euro per azioni strategiche di riconversione economica ed ecologica, cui si aggiungono altri 8 milioni per assistenza tecnica. Le risorse, precisa Turco, saranno impiegate per sostenere la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico, la filiera dell’idrogeno verde, progetti di ricerca e sviluppo, e la diversificazione economica del territorio.

Previsti inoltre finanziamenti per la creazione di nuove imprese, investimenti produttivi, percorsi di riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti nella transizione e servizi alla persona.

«Parliamo di una trasformazione epocale – afferma Turco – che porterà a hydrogen valley, comunità energetiche, valorizzazione del mare e delle imprese sostenibili, migliorando anche i servizi per le famiglie. Iniziative che, insieme al Tecnopolo del Mediterraneo e alla facoltà di Medicina, rientrano nel progetto “Cantiere Taranto” avviato quando ero coordinatore del CIS».

Infine, l’esponente pentastellato ribadisce l’impegno del Movimento a ogni livello istituzionale, «anche in Comune dopo le amministrative di maggio», per realizzare un nuovo modello di sviluppo per Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author